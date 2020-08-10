Son Dakika: Yürüyüş yaptığı sırada rastladığı karaca ile kurduğu dostluk takdir topladı - Son Dakika

Son Dakika: Yürüyüş yaptığı sırada rastladığı karaca ile kurduğu dostluk takdir topladı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da doğa sporlarıyla ilgilenen Ata Koşar, Amanos Dağları'nda yürüyüş yaptığı sırada denk geldiği karaca ile kurduğu dostluğu sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni aldı.

Son Dakika: Yürüyüş yaptığı sırada rastladığı karaca ile kurduğu dostluk takdir topladı, System.String[]

Hatay'da doğa sporlarıyla ilgilenen Ata Koşar, Amanos Dağları'nda yürüyüş yaptığı sırada denk geldiği karaca ile kurduğu dostluğu sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni aldı.

Sporcu Koşar'ın yanına, Amanoslar'da sabah sporu yaparken bir karaca geldi. Karacayı ürkütmemek için dikkatle yaklaşan Koşar, birlikte fotoğraf çekti.

Daha sonra peşinden ayrılmayan karaca ile videolar çekmeye başlayan Koşar, evine getirdiği hayvanı elleriyle besledi.

Bu eğlenceli dakikaları sosyal medyada paylaşan Koşar, birçok beğeni alarak takipçilerin takdirini topladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi yetkililerine de bilgi veren Koşar, karacayı bakımı yapılmak üzere görevlilere teslim etti.

Yetkililer, karacanın kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacağını bildirdi.

Ata Koşar, AA muhabirine, spor yapmak için dağda olduğunu, karacayı bir anda karşısında görünce çok şaşırdığını anlattı.

Hayvanın hiç ürkmeden kendisiyle hareket ettiğini aktaran Koşar, "Yanıma yaklaştı ve o andan itibaren asla peşimi bırakmadı. Yardıma ihtiyacı olduğu ve yardım istediği çok belliydi. Onu eve getirip besledim, daha sonra yetkililere teslim etti. Benim için çok güzel bir anı oldu." diye konuştu.

Amanos Dağları, Amanoslar, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 16:07

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika: Yürüyüş yaptığı sırada rastladığı karaca ile kurduğu dostluk takdir topladı - Son Dakika
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