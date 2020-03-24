Son dakika... Yusuf Günay'dan corona virüs testi açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... Yusuf Günay'dan corona virüs testi açıklaması! - Son Dakika Spor

Son dakika... Yusuf Günay'dan corona virüs testi açıklaması!

6 saat önce

Yusuf Günay'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi.

Son dakika... Yusuf Günay'dan corona virüs testi açıklaması!, System.String[]

Yusuf Günay'ın yaptığı açıklama şu şekilde:


"Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun."

Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:41 

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