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Son dakika... Yusuf Günay'dan corona virüs testi açıklaması!
6 saat önce
Yusuf Günay'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi.
Yusuf Günay'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:41
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