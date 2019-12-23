Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu - Son Dakika
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Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu

7 saat önce

Lille'in Monaco ile yaptığı maçta sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın çekilen MR sonucu çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu, System.String[]

Lille'in Monaco ile yaptığı maçta sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın çekilen MR sonucu çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.


Dün akşam oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında oyuna girip sakatlanan Yazıcı, milli takım doktoru tarafından tedavi edilecek.


"ENDİŞE VERİCİ"


Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söylemişti.


Galtier yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Yazıcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:03 
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