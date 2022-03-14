Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi

14.03.2022 13:57
Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi

Son dakika haber... Kocaeli'de geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 92'ye ulaştı.

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 92'ye ulaştı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajında su seviyesi Ocak ayında yüzde 63 seviyesine gelmişti. Dört gün boyunca süren kar yağışı ile birlikte kentin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki seviye yüzde 92'ye kadar çıktı.

(Fehime Kartal- Cihan Atik/ İHA)

Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi
Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi
Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi

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Kocaeli, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92'ye yükseldi - Son Dakika


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