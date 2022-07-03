Son Dakika | Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

03.07.2022 20:49
Son Dakika | Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı Rize'de bir binanın 8. katındaki yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrardan yuvasına konuldu.

Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

RİZE(İHA)- Rize'de bir binanın 8. katındaki yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrardan yuvasına konuldu.

Olay, akşam 19.00'da Rize'nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi'nde bulunan Arı Konut'un 8'inci katında bulunan kuş yuvasından yavru bir kuş düştü. Düşen yavru kuşu koruma altına alan İsmail Akdemirci olayı hemen Kaçkar İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri düşen yavru kuşu 8'inci katta bulunan yuvaya tekrardan koydu.

"Niyetimiz bir canlıyı kurtarmak"

Yuvasından düşen kuşu kurtaran vatandaş İsmail Akdemirci, "Bu yavru kuş 8'inci katta bulunan yuvasından düştü. Tekrardan yerine konulması için itfaiye çağırdık. Yerine koyacağız inşallah. Niyetimiz bir canlıyı kurtarmak" dedi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Son Dakika | Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Başakşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı Başakşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kaynak: İHA

İsmail Akdemirci, İtfaiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:58 HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 20:54:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yuvasından düşen yavru kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement