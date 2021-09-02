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Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor - Son Dakika

Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor

02.09.2021 20:25

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta başından itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını söyleyerek "Bilim Kurulu yeni dönemde hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor. Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak çünkü artık aşı var. " dedi. Vaka sayıları hakkında da konuşan Koca, aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak." diyen Koca, vaka sayıları hakkında da konuşarak "Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kurumlarımız arasındaki tam 2021-2022 yılına başlamadan son toplantımızda, eğitime başlanılması ve tedbirlerin son bir değerlendirmesini yapmaktı. 2020 yılı başlarından itibaren sağlık yönünden en çok büyüklerimizi, eğitim öğretim açısından gençlerimizi etkiledi.

"TÜNELİN ÇIKIŞI GÖRÜNÜYOR"

2021 yılı ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha anlaşılması, gerekse aşının devreye girmesiyle önümüzü görebileceğimiz günlere geçtik. Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

"AKTİF VAKALARIN YÜZDE 81'İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLERDİR"

Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların %90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın %90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK

Önümüzdeki hafta başından itibaren çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür.

"KALABALIK ORTAM OLUŞMAMASI İÇİN TEDBİR ALACAĞIZ"

Okullarda kalabalık ortam oluşmaması için tedbirleri ve rehberleri uygulayacağız. Bunun için endişelenen velilerimiz olabilir. Önce veliler olarak tedbirlere uymalıyız. Bu dönemde öğretmenleri, öğrencileri örnek alacağız. Kendi çocuklarımızı korumak ve onlar için tedbirli olmak çocuklarımızın sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor.

Hep birlikte çaba gösterirsek zil sesinden sonra alarm sesi gelenleri haksız çıkarırız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kendi sağlıkları kadar öğrencilere sevgileri söz konusu.

BAKAN ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİM ARTIK TERCİH OLMAKTAN ÇIKTI

Öncelikle okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize rehberlik eden Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Korona salgını dünyanı etkisi altına aldığından bu yana tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin salgından en az düzeyde etkilenmeleri için Sağlık Bakanlığımız ile birlikte çalıştık.

DSÖ ve UNİCEF gibi kuruluşlar eğitimin kesintisiz olarak yüz yüze devam etmesinin hayatı önem taşıdığını ifade ediyorlar. Yüz yüze eğitime geçilmesi artık bir tercih olmaktan çıkmış, artık zorunluluk haline gelmiştir.

"ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ 81 İLE GÖNDERDİK"

Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı ile attık. Koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri 81 ile gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan dezenfektan temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik.

2021-2022 öğretim yılında hazırlık döneminde okullarımızın bu sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi okullarımıza gönderdik. Maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik personelini görevlendirilmesini tamamlamış bulunuyoruz.

"MİNİK ÖĞRENCİLER 1 EYLÜL'DE EĞİTİME BAŞLADI"

Eğitim öğretim 6 Eylül'de başlıyor ama uyum haftası dün 1 Eylül'de başladı. Minik öğrencilerimiz okula başladı. Okul öğrencisi ve 1. sınıflar 2 gündür okula gidiyorlar. 2 günlük süreç sorunsuz bir şekilde başladı. Yavrularımızın gözlerindeki mutluluk, öğretmenlerin öğrencileriyle buluşma hazzı her fedakarlığa değerdi.

6 Eylül itibariyle de nihayet haftada 5 gün okullarımızı evlatlarımıza açıyoruz. Bir daha hiç kapanmaması için sadece bizlere sorumluluk düşmüyor aynı zamanda tüm velilerimize, servis şoföründen kantin çalışanlarına öğretmenlerimize kadar tüm paydaşlara düşüyor.

"KURALLARA UYALIM Kİ OKULLARIMIZ BİR DAHA KAPANMASIN"

Bu nedenle okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz öğretmenlerimiz ve personelimize çağrı yapmak isterim. Lütfen belirlediğimiz kurallar harfiyen uyalım. Bu kurallara uyalım ki okullarımız bir daha kapanmasın. Süreç tüm paydaşları ilgilendiren bir süreçtir. Yine bu süreçte İçişleri Bakanlığımızdan çok destek gördük. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.

Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor - Son Dakika


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