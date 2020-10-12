Son dakika... Yüzeyi çöplerle kaplanan Bartın Irmağında balık ölümleri görüldü - Son Dakika

- Yüzeyi çöplerle kaplanan Bartın Irmağında balık ölümleri görüldü

BARTIN - Bartın Irmağının yüzeyinde biriken çöplerin temizlenmesi için Bartın Belediyesince yapılan temizlik çalışmasının ardından ırmak yüzeyi yine çöplüğe döndü. Bartın Irmağının Yalı Boyu ve Çağlayan mevkilerinde görülen balık ölümleri ise dikkat çekti.

Türkiye'nin üzerinde su taşımacılığı yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı atıklarla kirletilmeye devam ediliyor. Doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan ve Bartın için önemli bir turizm değeri olan ırmak yüzeyi yine çöplerle doldu.

"Temizlik çalışması yapılmıştı"

Geçtiğimiz hafta Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince botlarla ırmak yüzeyi taranmış ve çuvallar dolusu çöp toplanmıştı. Yapılan temizlik çalışmasının birkaç gün sonrasında ırmak yüzeyinde yeniden çöp birikintileri oluştuğu görüldü.

Irmak yüzeyinde ve çevresinde içki şişeleri ve kutuları, plastik pet şişeler, bidonlar, bisküvi ambalajları gibi çöpler yer alıyor. Kullanılmış maskelerin dahi ırmak kenarındaki yeşil alanlara atılmış olması da dikkat çekiyor. Bartın Irmağının yüzeyini ve kıyılarını çevreleyen çöplerin yanı sıra Yalı Boyu ve Çağlayan mevkiinde büyüklükleri 10 cm ila 40 cm arasında değişen balık ölümleri görülüyor. Vatandaşlar ölen balıklar için üzülürken ırmak yüzeyinin çöplerle dolu olmasına da tepki gösterdi.

"Büyük balıklar hep şişmiş ölmüş"

Bartın Irmağında teknesiyle turistleri gezdiren 67 yaşındaki Harun Aydoğan ırmağın birkaç gün önce temizlenmiş olmasına rağmen yine pisletildiğini ve yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belli olmadığını söyleyerek, "İki üç gün önce belediye tarafından üzerindeki plastik çöpler itfaiye ekibi tarafından cankurtaran botlarıyla tertemiz yapıldı. Bakın dün Cumartesi Pazar günü oldu. Bakın yine ırmak üzerinde pet şişeleri filan dolu. Bunları biz atıyoruz başkası atmıyor her halde. Gökten de yağmadığına göre kabahatli biziz. Çağlayan'ın altında da balık ölümleri var bir sürü. Büyük balıklar hep şişmiş ölmüş. Davul gibi olmuşlar. Bunlara da yazık günah. Bunlar nasıl öldü? Bunu araştıran da yok. Bilmiyorum ne olacak. Övünüyoruz ama maalesef biz kendimiz kirletiyoruz ırmağı başka kirleten de yok." dedi.