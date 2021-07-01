Son dakika: Yüzme havuzları çocukların ayağına gidiyor

Keçiören Belediyesi ilçedeki üç mahalleye kurduğu prefabrik yüzme havuzlarıyla çocuklara hem serinleyecekleri hem de doyasıya eğlenecekleri bir ortam hazırlıyor. Aynı zamanda havuzların etrafı ağaçlandırılarak daha estetik bir görünüm sağlanıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kafkas, Atapark ve Yayla mahallelerine inşa edilen 1.20 metre derinliğindeki havuzlar ücretsiz olarak hizmet verecek.

"Tesislerimiz vatandaşımıza ait"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki yüzme havuzu ve aqua parkların bugün itibariyle hizmete başladığını belirterek, "Keçiören'de, yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi ve günün yorgunluğunu atması için yüzme havuzu ve aqua parklarımız konforlu bir ortam sunuyor. Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığı Aktepe Spor Tesisi ve Aqua Parkı, Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Parkı vatandaşımızın hizmetindedir. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler" diye konuştu. - ANKARA