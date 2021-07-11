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Son Dakika | Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Son Dakika | Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu

11.07.2021 19:49
Son Dakika | Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu, System.String[]

Son dakika haber... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yüzmek için göle giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yüzmek için göle giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden Suriye uyruklu Faysal Elsincar (12) Gölbaşı Gölü 1. Suvat mevkiinde yüzmek için göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Faysal Elsincar'ı göremeyen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekipleri sevk edildi. Polis dalgıç ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi yapan 112 Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika | Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu
Son Dakika | Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu

Adıyaman, Suriye, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu - Son Dakika


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