Marmaris'te boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızıp, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Süleyman Ekici, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, akrabaları ve yakınları katıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ZABITAYA KIZIP KENDİNİ YAKAN KÖMÜR SATICISI ÖLDÜ - Son Dakika