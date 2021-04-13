Son dakika... Zambiya, COVAX kapsamında 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Zambiya'nın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, 228 bin dozluk Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, 228 bin doz aşının Zambiya Sağlık Bakanı Jonas Chanda'ya teslim edildiği kaydedildi.

Aşıların tesliminde konuşan Chanda, ülkesinin Kovid-19'a karşı gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini söyledi.

Zambiya'da 90 binden fazla kişide virüs tespit edildi, 1227 kişi Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti.