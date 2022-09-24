Son dakika haberleri... ZEKİ MÜREN, ÖLÜMÜNÜN 26'NCI YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ZEKİ MÜREN, ÖLÜMÜNÜN 26'NCI YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

24.09.2022 13:20

Son dakika haberleri: TÜRK sanat müziği sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde Bursa'daki kabri başında anıldı.

TÜRK sanat müziği sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıl dönümünde Bursa'daki kabri başında anıldı. Anma programında konuşan Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, "Değerli bağışçımız sanat güneşimiz, Zeki Müren'i kaybetmemizin üzerinden tam 26 yıl geçti. Sanat güneşimizdi, eğitim güneşimiz oldu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 26'ncı yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Programa Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Zeki Müren'in yeğeninin eşi İlknur Güner ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de katıldı.

'GENÇLERİN ONUN ŞARKILARINI SÖYLEDİĞİNİ DUYDUĞUMDA MUTLU OLUYORUM'

İlknur Güner, konuşmasında, Zeki Müren'in halkını seven, sayan, zarafetiyle, duruşuyla, özverisiyle, mertliğiyle halkın gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu belirterek, "Bunun bir nedeni, onun ülkesini ve halkını çok sevmesi, gençlerini çok sevmesi, askerini çok sevmesi, vatanını çok sevmesi. Bütün bunlar halktan karşılık buldu. Ülkemizde bir araştırma yapılsa, en sevilen kişilerin başında Zeki Müren geliyor. Zeki Müren ile olmak çok güzel bir duygu. Onun o zor şartlarda başardıklarını ve elde ettiği tüm birikimleri de güzide 2 kuruma bırakarak bu gençlerin önünü açması, bizim gurur duyduğumuz bir olaydır. Biz Zeki Müren'i çok seviyoruz. Türkiye çok seviyor. Öyle tahmin ediyorum ki Zeki Müren vefat ettiğinde ilkokul çağında olan babaların çocukları da onu çok seviyor. Ben gittiğim yerlerde gençlerin onun şarkılarını söylemesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Öyle düşünüyorum ki Türkiye var oldukça, Zeki Müren var olacak ve Zeki Müren sevgisi hiç bitmeyecek" dedi.

'SANAT GÜNEŞİMİZDİ, EĞİTİM GÜNEŞİMİZ OLDU'

Zeki Müren'i rahmetle ve minnetle andığını söyleyen Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, "Değerli bağışçımız sanat güneşimiz, Zeki Müren'i kaybetmemizin üzerinden tam 26 yıl geçti. Sanat güneşimizdi, eğitim güneşimiz oldu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin gelmiş geçmiş en sevilen ve en kıymetli sanatçılarından Zeki Müren'in anıları kalplerimizdeki yerini ilk günkü canlılığıyla korurken, bağışları sonsuzluğa uzanıyor. Bugün TEV olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile birlikte kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize eğitim desteği sağlıyoruz. Mehmetçik ailesine de yardım elini uzatıyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in vefatının ardından oluşturulan Türk Eğitim Vakfı Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar yaklaşık 4 bin öğrenciye burs imkanı sağladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde de yaklaşık 202 üniversite öğrencisine bin 325 lira burs vereceğiz. Türk Eğitim Vakfı bütün bu hizmetleri yaparken rahmetli büyük sanatçı Zeki Müren gibi gönlü yüce hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle başarmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Zeki Müren, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ZEKİ MÜREN, ÖLÜMÜNÜN 26'NCI YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ZEKİ MÜREN, ÖLÜMÜNÜN 26'NCI YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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