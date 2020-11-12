Son dakika: Zelenskiy'den hastanede görüntülü paylaşım: İyiyim, çalışmaya devam ediyorum - Son Dakika

Son dakika: Zelenskiy'den hastanede görüntülü paylaşım: İyiyim, çalışmaya devam ediyorum

12.11.2020 21:14
Son dakika: Zelenskiy'den hastanede görüntülü paylaşım: İyiyim, çalışmaya devam ediyorum, System.String[]

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden paylaştığı görüntüde sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden paylaştığı görüntüde sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sağlık durumu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Zelenskiy, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarını çevirimiçi olarak sürdürdüğünü belirtti. "Bildiğiniz gibi koronavirüs beni de pas geçmedi ama kendimi oldukça iyi hissediyorum" diyen Ukraynalı lider, "Teşekkürler. Bunun sizin desteğiniz, geçmiş olsun dilekleriniz ve sıcak sözleriniz sayesinde olduğunu düşünüyorum. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum" dedi. Üç gündür izolasyon halinde olduğunu belirten Zelenskiy, "Ancak çalışmalarımdan izole olmadım. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Tüm devlet organları normal rejimde çalışmaya devam ediyor. Bu günler boyunca çevirimiçi konferanslarım, önemli müzakerelerim, telefon görüşmelerim ve çalışmalarım sürüyor. Şu an sizinle yaptığım sıcak görüşmeler de dahil" ifadelerini kullandı.9 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı, 3 gündür önlem amacıyla hastanede tedavi görüyor.

Koronavirüs, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Zelenskiy'den hastanede görüntülü paylaşım: İyiyim, çalışmaya devam ediyorum - Son Dakika


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