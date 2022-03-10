Son Dakika | Zelenskiy, Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı - Son Dakika
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Son Dakika | Zelenskiy, Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı

10.03.2022 04:12
Son Dakika | Zelenskiy, Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Savaş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Zelenskiy, Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı - Son Dakika


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