Son dakika... Zelenskiy: "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık""9 bin 200 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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Son dakika... Zelenskiy: "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık""9 bin 200 Rus askeri öldürüldü"

04.03.2022 20:19

Son dakika gündem haberine göre - Zelenskiy: "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık" "9 bin 200 Rus askeri öldürüldü" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık" dedi.

- Zelenskiy: " Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık"

"9 bin 200 Rus askeri öldürüldü"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık" dedi. Zelenskiy, 9 bin 200 Rus askerinin de öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santraline gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi. Rusya'ya karşı kullandığı ifadeleri sertleştiren Zelenskiy, Rusya'nın nükleer enerji santraline saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durdurulması için daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Ruslar Çernobil'i unuttular"

Zelenskiy, "Ukrayna halkı, biz Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık. Rus orduları Avrupa'daki en büyük nükleer santrale saldırdı. Rus ordusuna ait tanklar istasyonu vurdu. Bir tanesi 6 Çernobil'e denktir. Ruslar nereyi vurduklarını biliyorlardı. Ukrayna'da 15 nükleer elektrik santrali var. Ruslar Çernobil trajedisini unuttular. Rus halkı size seslenmek istiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Bizler beraber 1986 yılında Çernobil faciasının sonuçlarıyla mücadele ettik. Sizler bunu hatırlamak zorundasınız. Ölenleri ve tahliye edilenleri hatırlamak zorundasınız. Nasıl unutursunuz? Eğer bunu unutmadıysanız susmayın. Radyasyon, Rusya neredir, sınırlar nerededir bilmez" şeklinde konuştu.

Putin'i durdurmak için daha fazla yaptırım uygulamasına gidilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "İngiltere, Birleşmiş Milletler'i saldırıları durdurması için topluyor. Ukrayna hava sahası kapatılmalı. Ancak bu bombaların uçuşunu ve nükleer merkezlerin vuruluşunu durdurabilir. Enerji istasyonunu koruyan güçlerimize ve yangını söndüren görevlilerimize minnettarım. Energodar halkı işgalcileri görüyor. Nükleer enerjinin tehdidini sizden başka kimse iyi bilemez. Siz orada yaşıyorsunuz çünkü. Onları kavun ve onlara Energodar'ın Ukrayna olduğunu, Ukrayna'nın nükleer patlamaların merkezi olmadığını gösterin" dedi.

"Sadece dün Çernihiv'de 47 sivil öldü"

Sivil kayıpların devam ettiğini duyuran Zelenskiy, "Ukrayna halkı, düşman güçleri daha fazla ülkemize giriyor. Hemen hemen tüm Rus ordusu halkımıza karşı savaşıyor. Ancak Ukraynalıların kahramanlığı 9. gününde de Ukrayna'yı kurtarıyor. Ukrayna şehirleri daha önce böyle insanlık dışı bir şeye maruz kalmadı. Sadece dün Çernihiv şehrinde Rus bombaları 47 sivil vatandaşı öldürdü. Harkov'u uçaklarla vuruyorlar. Jitomir'de roketler bir okulu ve çocukları vurdu" şeklinde konuştu.

"9 bin 200 işgalci öldürüldü"

İşgalcilerin çok kayıplar verdiğini duyuran Zelenskiy, "Dün Belarus ile görüşmelerde insani koridor açılması konusunda mutabık kalındı. Savunmamız düşmana ağır kayıplar verdiriyor. 9 bin 200 işgalci asker öldürüldü. Harkov, Nikolayev ve Kiev'de düşman birliklerini vuruyoruz. Bizi, savunmamızı ve ülkemizi yıkamayacaklar. Kendi ülkemizde, evimizdeyiz. Provoke eylemler hazırlıyorlar. Şuan Herson'da provoke eylem hazırlığındalar. Rusya lehine miting düzenleyecekler. Bundan dolayı şehre yabancıları getirdiler ve yerli hainleri arıyorlar. Herson Ukrayna değildir diye pankartlar hazırlıyorlar. Bunlar Donetsk'te ve Luhansk'ta da böyle başladı. Sonra oralarda ne olduğunu biliyorsunuz. Hersonlular, onlara Herson'un sizin olduğunu gösterin. Biz, bizden fazla olan düşmanla savaşıyoruz. Onlara bizim milli ruhumuzu, Herson'da geçici olduklarını gösterin. Hiçbir zaman sizin şehrinizi alamayacaklar. Herson bizimdir" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Zelenskiy: Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü
Son dakika... Zelenskiy: Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü
Son dakika... Zelenskiy: Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rus, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Zelenskiy: 'Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık''9 bin 200 Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Zelenskiy: "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tarihini bitirebilecek bir gece atlattık""9 bin 200 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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