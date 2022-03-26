Son dakika... Zelenskiy: "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak" - Son Dakika
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Son dakika... Zelenskiy: "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak"

26.03.2022 16:13

Son dakika haberi: - Zelenskiy: "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini...

- Zelenskiy: "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak" dedi.

Ukrayna ve Rusya savaşının 31. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'yı durdurmak için yaptığı diplomatik hamleler devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda siyasilere seslenen Zelenskiy, yaklaşan Ramazan ayına ve dünyada çıkabilecek gıda krizine değindi. Katar'a selam vererek sözlerine başlayan Zelenskiy, "Sizlere bildiğiniz şekilde hitap etmek istiyorum. Esselamu Aleyküm. Bu kelimeler barış anlamına gelen temel değerlerdir ve şuan Ukrayna'da bunlar yok. Çünkü Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye ve kendi kolonisi altına almaya karar verdi. Eski imparatorluklar dönemindeki gibi gelip kendilerinin olmayanı aldılar. Rusya, Ukrayna'dan 28 kat daha büyük ve dünyadaki en büyük ülkelerden biri. Ama onlara bu yetmiyor. Rus yönetimi bizim topraklarımızı alıp insanlarımızı işçi gibi kullanmak istiyor. Ama 31 gündür Ukrayna kendinden 28 kat daha büyük olan ülke karşısında direniyor. Rusya Ukrayna'yı aldıktan sonra duracak mı ' Koloni istekleri hiçbir zaman bitmemiştir. Rusya barış içinde yaşanmayan dönemlerin geri dönmesini istiyor. Sizler halkınız arasında adaletin olması için elinizden geleni yapıyorsunuz ama biz 31 gündür adalet arıyoruz. Birleşmiş Milletler'in yardımları için minnettarım ancak bu adaleti sağlamıyor. Adaletsizlik, Rusya'nın Ukrayna karşısında yaptıkları şeylerdir. Nükleer silahlarla korkutuyor ve tehdit ediyorlar. Nükleer silahlarla sadece bir milleti değil tüm dünyayı tehdit ediyorlar. Şimdi dünyada nükleer yada kimyasal silah kullanılırsa neler yapılabilir bu konular konuşuluyor. Ukrayna, 90'lı yıllarda dünya sıralamasında 3. sayılan nükleer silahlarını verdi. Bunun karşılığında da yazılı olarak ülke güvenliğine ilişkin diğer ülkelere yönelik Rusya dahil garanti aldı. Bu verilen sözler garantimizi sağlamadı. Güvenliğimiz için söz veren ülkelerden biri olan Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kaldık. Bu adaletsizliğin önemli bir örneği. Diğer ülkeler ne yapacak' Onlar da muhtemel bir saldırıdan korunmak için kendilerinin nükleer silahlara sahip olmalarını mı isteyecekler? Bu herkes için çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"Camiler hedef alındı"

Rus bombalarından camilerin de zarar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Şehirlerimize bakın, özellikle de yıkılan acılarla dolu olan Mariupol şehrine. Ukrayna farklı milletlere ve dinlere ev sahipliği yapan bir ülke. Ukrayna'da bir milyondan fazla Müslüman yaşıyor ve Rus roketleri bütün bu insanlarımızı tehdit ediyor. Sadece Mariupol şehrinde 4 bin Müslüman vardı. Mariupol'deki camilerde 3 haftadır içinde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olan yaklaşık 80 kişi var. Tüm yollar kapalı ve Rus ordusu insani yardımların o bölgeye girişini engelliyor. Şu an hiçbir şey yok. Gece gündüz bombalıyorlar ve şehrin yüzde 90'ı yok edildi. Burada, bin kişi hayatını kaybetti ama Rusya buna karşılık bir ceza almadı. Müslümanların yaşadığı Kırım'ın işgali için de ceza almadı. Bu 31 günlük Rus işgalinde içinde camilerin ve kiliselerin de olduğu 59 ibadet merkezi, 200 okul, onlarca hastane yok edildi. Yine 10 milyon Ukraynalı mülteci konumuna düştü, 3,5 milyondan fazla Ukraynalı ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Üstelik bunların çoğu kadınlar ve çocuklar. Bu mülteci krizi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu daha hiçbir şey. Asıl kriz önümüzde" şeklinde konuştu.

"Dünyada tahıl krizi çıkmasını engellemeliyiz"

Ukrayna'nın topraklarını ekmesinin sancılı olacağının altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna dünyadaki en önemli yağ, buğday, mısır ihracatçılarından bir tanesi. Dünya Covid-19 salgınından sonra kendine gelemedi ve gıda konusunda risk altında. Ruslar tahıl ekimini engellemek için Ukrayna topraklarını mayınlıyor, tarım makinelerini ve yakıt depolarını vuruyor. Limanlarımızı işgal ettiler. Ülkemizde yeterince gıda var ancak ihracatın engellenmesi birçok ülkeyi vuracak. İslam ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve diğer ülkeler zarar görecek. Biz dünyada tahıl krizi çıkmasını engellemeliyiz. Rusya için uygulanan tüm yaptırımlar onu barışa zorlamak için. Rus gazının ve petrolünün Avrupa tarafından alınmasının iptali zaman alacak. Katar, enerji bakımından ümit verici bir partner. Avrupa'nın geleceği sizin yaptırımlarınıza bağlı. Enerji kaynaklarınızın üretimini arttırın. Rusya enerji konusunu dünyayı tehdit edecek bir silah gibi kullanamasın. Ramazan ayı bir hafta sonra başlıyor. Bu ayın önemini ve anlamını kimseye anlatmamıza gerek yok. Bütün dünya bunu biliyor ve saygı duyuyor. Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini ve özgürlüğünü korumak zorunda kalacak. Bizler daha fazla birlikte çalışmalı ve Rusya'nın barışı istemesini sağlayarak Ramazan ayının gölgede kalmamasını sağlamalıyız. Bizler uluslararası düzeni sadece Ukrayna için değil herkes için korumalıyız. Afganistan'dan başlayarak, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Somali'de barış olması için çalışmalıyız. Yaşasın Ukrayna" dedi.

Son dakika... Zelenskiy: Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak
Son dakika... Zelenskiy: Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak
Son dakika... Zelenskiy: Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Ramazan, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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