Son dakika! Zeljko Obradovic Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi - Son Dakika

Son dakika! Zeljko Obradovic Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi

Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak.

Son dakika! Zeljko Obradovic Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi, System.String[]

Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.


27 Mart'ta Belgrad'a gitmişti


Pandemi kriziyle birlikte Obradovic 27 Mart'ta ülkesine dönmüştü. Başta da salgının yarattığı maddi krizle orantılı olarak da Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl için basketbol şubesinde bütçe kısıtlamasına gideceği ve bu durumdan pek memnun olmayan Obradovic'in başka takımlarla görüştüğü iddia edilmişti.


"Hiç kimseyle görüşmedim" demişti


Bu iddialar üzerine de Obradovic yazılı bir açıklama yapmış, 'Haziran 2020'ye kadar Fenerbahçe Beko'nun coachuyum. ve bu durumda yaptığım tek şey Fenerbahçe'nin çıkarlarına odaklanmak. Sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili olarak, ne kulübümden ne de başka bir kulüpten hiç kimseyle görüşmedim' diyerek noktayı koymuştu. Başkan Ali Koç da yaptığı basın toplantısında Sarı-Lacivertli camianın her zaman Obradovic'in yuvası olduğunu ve dilediği süre boyunca takımın başında kalabileceğini söylemişti.


Karar için görüşme yapılacak


Daha önce basına yaptığı konuşmada, kararını 15 Haziran'da vereceğini dile getiren Obradovic harekete geçti. Seyahat yasaklarının esnemesi nedeniyle de bu tarihi seçen Obradovic bugün Belgrad'dan İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Beko'nun Obradovic'e henüz bir teklifte bulunmadığı ancak efsane antrenörün, yeni sezonda takımın başındaki görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın verileceği olan görüşmenin birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada Sloukas ve Datome'nin sözleşmesi bulunmasına rağmen adı başka takımlarla anılırken, Fenerbahçe Beko'da serbest kalan oyuncular ise şunlar; Williams, Kalinic, Lauvergne, Nunnally, Thomas, Egehan Arna.


ZELJKO OBRADOVIC KİMDİR?


Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı koçu 65 yaşındaki Obradovic geldiği günden bu yana kazandığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren bir isim. Basketbol kariyerinde birçok kupa ve başarı olan koç sert mizacı ile de dikkat çeken bir isim. 4 farklı kulüp ile 8 Euroleague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra milli başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası 'nı ve 1998 FIBA Dünya Şampiyonası 'nı kazanmıştır.


Özel Hayatı


Aslen Sırp olan 56 yaşındaki Obradovic Yugoslavya SFC 'nin Cacak şehrinde dünyaya geldi. Sert mizacı ve disiplinli tavrı ile tanınan bir isim. Obradovic bir araba kazasında bir yaya ölümüne neden olmasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını çektikten sonra, Partizan 'da hem basket oynamaya devam etmiştir. Obradovic 'in boyu 1.80 cm 'dir.


Oyunculuk Kariyeri


9 Mart 1960 tarihinde ülkesi Sırbistan 'ın Jakak kentinde dünyaya gelen Zeljko Obradovic, 1980-1991 yılları arasında profesyonel olarak basketbol oynadı. Partizan 'da forma giyerken 1987 yılında Yugoslavya Ligi, 1989 yılında da Koraç Kupası şampiyonlukları elde eden Obradovic, Yugoslavya Milli Takımıyla da 1988 Yaz Olimpiyat Oyunlarında gümüş, 1990 Dünya Basketbol Şampiyonasında da altın madalya kazandı.


Koçluk Kariyeri


Kariyerinde elde ettiği toplam 8 Euroleague şampiyonluğu ile Euroleague tarihinin en fazla şampiyon olan antrenörü unvanına sahip olan, Avrupa ve Dünya basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi antrenörleri arasında gösteriliyor.


1991 yılında profesyonel basketbolculuk yaşantısına son noktayı koyan Zeljko Obradovic, antrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Partizan 'ı Sırbistan şampiyonluğuna taşırken, Partizan 'a Euroleague 'de de kulüp tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettirdi. 1994-1997 yılları arasında Real Madrıd 'te görev alan Obradovıc, 1995 yılındaysa Real Madrıd 'in 8. ve son Euroleague şampiyonluğunu kazanmasındaki en önemli paya sahipti. Tecrübeli teknik adam 1997 yılında ayrıldığı Real Madrıd 'e son sezonunda da Saporta Kupası zaferini yaşattı.


Benetton Treviso'yu 2007 yılında çalıştıran isim bu dönemde Yugoslavya Milli Takımında da görev aldı. Obradovıc, milli takımla birlikte de 1997 Avrupa ve 1998 Dünya şampiyonalarında şampiyonluklar yaşadı. Obradovic elde ettiği bu şampiyonlukların ardındansa, 1999 yılında 13 yıl boyunca görev alacağı Panathinaikos ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip tarihinin uluslarlarası anlamda en başarılı dönemini Obradovic ile birlikte elde etti. Obradovic başantrenörlüğe gelmeden önce sadece 1 Euroleague şampiyonluğu bulunan Panathinaikos, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında Euroleague 'de şampiyon oldu. Bu yıllarda 7 kez de Yunanistan Federasyon Kupası'nı kazandı.


Fenerbahçe Kariyeri


2013 yılında Fenerbahçe Ülker basketbol takımı ile anlaşan isi burada da başarılarına deva etti. Türk basketbolu için büyük katkılar sağlayan koç, 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2014 yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunu kazanan isim, 2015 yılında Euroleague 'te Final 4 'lüsüne takımını taşıdı. 2016 yılında Türkiye Kupasını kazanan isim takımını yine Euroleague 'te Final 4 'lüsüne taşırken final maçında CSKA Moskova takımına yenilerek 2. oldu.


Yine 2016 yılında Basketbol Liginde Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe finalde Anadolu Efes Basketbol Takımı eşleşti ve final serisini 4-2 kazanan Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı 2015-2016 sezonu şampiyonu oldu.


Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, İstanbul, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:01 

Son Dakika Spor Son dakika! Zeljko Obradovic Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
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