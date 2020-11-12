Son dakika: Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada - Son Dakika

Son dakika: Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
12.11.2020 16:30
Gelen son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'nda bir kişi, elinde getirdiği sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar verdi.
ZEYTİNBURNU'nda bir kişi, elinde getirdiği sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi, 58. Bulvar üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesinin önüne elinde sopayla gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle bağırdıktan sonra sopayla banka camlarına vurmaya başladı. Saldırganın içeri girmemesi için kapıyı tutan güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Banka şubesinin camları zarar görürken, olay yerine gelen polis ekipleri sopalı saldırganı gözaltına aldı. Yaşanan saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir "Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi