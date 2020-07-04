Son Dakika | Zeytinburnu'nda çökme riski taşıyan bina tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika | Zeytinburnu'nda çökme riski taşıyan bina tahliye edildi

Son dakika genel haberi... Zeytinburnu'nda çökme riski taşıyan bina tahliye edildi -Çatlakları boya ustası fark etti -Çökme riski taşıyan bina havadan görüntülendi Zeytinburnu'nda boya ustası tadilat yaparken binada oluşan çatlakları ve incelen demirleri görerek durumu yetkililere bildirdi.

Zeytinburnu'nda çökme riski taşıyan bina tahliye edildi

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-Çatlakları boya ustası fark etti

-Çökme riski taşıyan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda boya ustası tadilat yaparken binada oluşan çatlakları ve incelen demirleri görerek durumu yetkililere bildirdi. Çökme riski taşıyan bina tahliye edilerek mühürlendi. Bina havadan görüntülendi.

Telsiz Mahallesi 104. Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairede tadilat yapan boya ustası Yunus Esenboğa, binada oluşan çatlakları ve binanın demirlerinin inceldiğini fark etti. Esenboğa, durumu apartman sakinlerine ve yetkililere bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan belediyeye bağlı mühendisler, binanın çökme riski taşıdığını belirledi. Binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Zabıta ekiplerince çökme riski olan bina mühürlendi.

"Ben parayı düşünmedim"

Tadilat esnasında çatlakları fark eden boya ustası Yunus Esenboğa, "Badanasını tutmuştuk. Tavanları kazarken kolonlardaki çatlakları gördük. On ikilik demir serçe parmağımdan daha küçük hale gelmişti. 'Biz bu işi bırakıyoruz. Yetkili taraflara bildirdik. Gereken neyse yetkililer yapsın' dedik. Belediye ekipleri, zabıta geldi. 12-13 tane ana damarı, kiriş ve kolonlarda kopuklar var. İçeride mühendis onlara bakıyor. Ben parayı düşünmedim. Parayı düşünseydim iki güne kadar parayı cebime koyar giderdim. Parayı düşünmediğim için bu işi durdurdum" diye konuştu.

"Binada sadece pas kalmış"

Binanın alt katındaki iş yerinde çalışan Abdulkerim Elma, "Çalışırken tadilata gelen usta seslendi. Binanın tehlikeli olduğunu söyledi. Ondan sonra dükkanı terk ettik. Bina boşaltıldı. Ustanın gösterdiği fotoğraflara göre binada olan demirler kırılmışlar. Binada sadece pas kalmış" dedi.

"Şu anda gideceğimiz bir yer yok"

Apartman sakinlerinden Burhanettin Esenboğa, "Şu anda gideceğimiz bir yer yok. Bekarım. Benim alt katımdaki tamir yapmaya çalıştı. Tamirci geldi. Tamir yaparken kolonlardaki çatlakları gördü. Biz de belediyeye haber verdik. Belediye geldi. Mühür vurdu. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Üstümüze elbisemizi bile alamadık" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu, Zabıta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Zeytinburnu'nda çökme riski taşıyan bina tahliye edildi - Son Dakika

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