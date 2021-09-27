Üye Girişi
ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ

27.09.2021 15:28

Kanıyla yere kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı.

Kanıyla yere kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı.

Haber Sevda SARIKAYA İSTANBUL, (DHA) -

ZEYTİNBURNU'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'a (49) silahla 5 el ateş ederek yaralayan Ragıp Canan'ın (46) yargılandığı davada 39 yıla kadar

hapsi istendi. Sanık Ragıp Canan, Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydi dedi. Davanın ardından konuşan Nurtaç Canan ise, Elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Merhametin zalime edilmemesi lazım diye konuştu. Öte yandan olay günü Nurtaç Canan'ın kendi kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu, kurtuldum' yazmıştı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur Nurtaç Canan ile sanık Ragıp Canan'ın uzun süredir evli olduklarını, aralarında suç tarihinden önce iş ve özel hayatları nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söyleyerek, valizlerini hazırladığını belirtti. Mütalaada, mağdurun evden çıkarken sanığın silah çekerek bu duruma engel olduğu, sonrasında 'öleceksin, gebereceksin' diyerek mağdura 5 kez ateş ettiği ve mağdurun yere düşerek, yoğun kan kaybının başladığı aktarıldı.

KIZINI ÖLDÜRDÜM, GİT, CESEDİNİ AL

Sanığın bir süre mağdurun yanında bekledikten sonra evden ayrıldığı ve mağdurun babası olan kayınpederini arayarak senin kızını öldürdüm, kızın evde git, cesedini al dediği anlatılan mütalaada, sanığın sonrasında çocuğunu arayarak annenin ağzını burnunu kırdım, öldü mü kaldı mı, bilmiyorum, gidin cesedini alın dediği belirtildi. Mağdurun silahla ağır yaralanmış ve ölüm tehlikesini bulunduğu, mağdurun kanıyla kendisini eşinin vurduğu yazı ile yazması da dikkate alınan mütalaada, sanığın kastının kasten öldürme suçu olduğu ifade edildi. Olaydan önceki bir tarihte sanığın mağdur ile ayrılıp barışmalarından sonra mağdura benimle barışmasaydın, seni öldürecektim diyerek ölümle tehdit ettiği anlatıldı. Mütalaada, sanık Ragıp Canan'ın eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme, silahla tehdit ve eşini hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

BEN EŞİMİ ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜREBİLİRDİM

Söz verilen sanık Ragıp Canan, mütalaaya katılmadığını, eşiyle boşanma durumunun olmadığını, işten dolayı tartışmalarının yaşandığını belirterek, Olaydan önce oğlumu aradım, 'anneni dövdüm, hemen ambulans gelsin' dedim. Oğlumda bizzat bunu söyledi. Oğlumu aradıktan sonra kayınpederimi arayarak 'kızını öldürdüm' demedim, 'sizin yüzünden karımı vurdum' dedim. Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydir. Eşimi yaralamak bile istemedim. Ben mağdurum, bir esnaf ve babayım. Bu bir kazaydı, aptallıktı. Takdiri size bırakıyorum. 16 aydır tutukluyum. Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır. dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

ELİMİ TUTARAK, ÇEVİRE ÇEVİRE ATEŞ ETTİ

Duruşma çıkışında konuşan mağdur Nurtaç Canan, Benim elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Doktorda randevum var, içeride kalan mermiyi çıkartacaklar. Eğer ölseydim, adam öldürmeye girecekti, avukatı 'kesinlikle adam yaralamadır' diyor. Bu beni üzdü. Mütalaa tam istediğimiz gibi oldu, tutukluluğun devamı bize sevindirdi. Merhamet zalime edilmemesi lazım dedi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 4 Haziran 2020'de Nurtaç Canan'ın eşinden boşanmak istediği, valizini hazırlarken sanık Ragıp Canan'ın bu duruma sinirlendiği belirtildi. İddianamede sanık Ragıp Canan'ın müştekinin evden çıkmasını engellediği ve silahıyla eşine 5 el ateş ederken 'Öleceksin, gebereceksin dediği aktarıldı. Sanığın kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği anlatılan iddianamede müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla 'Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum yazdığı kaydedildi. İddianamede sanık Ragıp Canan'ın 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 'Silahla tehdit suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ
ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ
ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ
ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cumhuriyet Savcısı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı 15:34 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim 15:32 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu 15:19 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı 14:07 El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı

Son Dakika Haberleri
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:33 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
15:31 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
14:38 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
14:27 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması         
15:33
Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı         
15:20
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız         
15:09
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 15:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement