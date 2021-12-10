Son dakika haberi: ZEYTİNBURNU'NDA PİLOTAJ ÖĞRENCİSİNİ ÖLDÜREN ŞOFÖRE 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ÖZEL bir üniversitenin Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) Zeytinburnu'nda 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Kusurlu bulunan sanık Sedat Yiğiter hakkında 'Taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana geldi. Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hakimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Yiğiter katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Ahmet Selimhan Şimşek'in avukatı, 'Davanın başından beri tanıkların bir kısmı sanığın makas atarak aracı kullandığını ve maktule çarptığını söylemişlerdi. Bu da bilinçli taksir olduğunu ortaya koymaktadır. Bilinçli taksir doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederiz dedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı 'Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre sanık asli kusurlu bulunmuştur. Sedat Yiğiter'in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığı anlaşılmıştır. Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir diyerek Yiğiter'in 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Zeytinburnun'da 27 Nisan 2018'de meydana gelen olay şöyle oldu Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., yan yolda Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımında, taralı alanda aracını durdu. Mustafa E., lastikleri kontrol etmek için araçtan indi, önce sol taraftaki lastikleri kontrol etti daha sonra da sağ taraftaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği o sırada araçta yolcu olarak bulunan maktul Ahmet Selimhan Şimşek de araçtan indi. Bu esnada sürücü Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresindeki araçta hızlı seyrederken aracın hakimiyetini kaybetti. Durmakta olan aracın sol arka çamurluk ve teker kısmına ve de araçtan inen ve aracın yanında bulunan Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianamede şüpheli Yiğiter'in Taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.