Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI

12.10.2022 14:59

Son dakika gündem haberi... ZEYTİNBURNU'nda restoranda karşılaştığı husumetlisi Recep Karadağ'ı (28) silahla bacağından yaralayan Alpaslan K.(28) ile Kandemir K.(22) yakalanarak gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda restoranda karşılaştığı husumetlisi Recep Karadağ'ı (28) silahla bacağından yaralayan Alpaslan K.(28) ile Kandemir K.(22) yakalanarak gözaltına alındı.

Nuripaşa Mahallesi'nde 10 Ekim Pazartesi günü bir restorana giden Alpaslan K. ile Kandemir K., burada alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olan Recep Karadağ'ı gördü. Şüpheliler, Recep Karadağ ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Alpaslan K. belinden çıkardığı silahla Karadağ'ı bacağından vurdu. Karadağ yere düşerken, restorandaki diğer müşteriler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ZEYTİNBURNU'NDA RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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