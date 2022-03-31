Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

31.03.2022 11:40

Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Zeytinburnu'nda 2 aile arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2 aile arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda 29 Mart günü 2 aile arasında çıkan ve 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelilerden Ramazan S. kavga ettiği tarafın eşinin ailesi olduğunu söyleyerek "Eşimle aramda anlaşmazlıklar olduğu için olay günü eşimin babası olan Hüseyin B. beni konuşmak için aradı. Onunla konuştuğumda 'bana erkeksen gel, Batman'dan geldik, seni öldüreceğiz' dedi. Bunun üzerine ben polisi aradım. Sonrasında beni tekrar arayarak Mithatpaşa'ya gelmemi istediler. Bende karşı tarafın beni çağırdığı yere kardeşlerim İsmail S., Abdulkadir S. ile gittim. Burada bize saldırdılar. Ben kavga esnasında Hüseyin B.'nin elindeki silahı düşürdüm. Silahı alıp ona doğrulttum ve tetiğe bastım. Ancak silahın ateş alıp almadığını hatırlamıyorum. Bizde silah yoktu sopa vardı. Olaylar olurken bizimkiler de sopalarla karşı tarafa vurmaktaydı" şeklinde konuştu.

Azad B. ise Ramazan S. ile kız kardeşinin evli olduğunu söyleyerek, "Aralarında anlaşmazlık bulunmaktadır. Olay günü babam beni arayarak Ramazan S.'nin bacımıza küfür ettiğini söyledi. Bende Ramazan'ı konuşmak için aradım, Mithatpaşa'ya çağırdım. Mithatpaşa'ya ben, Yakup, Hüseyin, Muhammed, Veysel olacak şekilde gittik. Ben tedbir amaçlı arabaya sopa koymuştum. Ramazan'ın olay yerine kalabalık şekilde ellerinde sopalar ile geldiklerini gördüm. Onlardaki sopaları görünce bizde arabamızdaki sopaları çıkardık. Yanımıza gelince Ramazan beni yakamdan tuttu. Bende bunun üzerine sopa ile vurdum. Ben sonra aldığım darbelerin etkisi ile kendimden geçmişim. Babam ile amcam Yakup çay ocağında oturuyorlardı. Olayı görünce onlar da sopalarla müdahale etti. Ben kendime gelince ayağa kalktım Hasan S.'nin silah çektiğini gördüm. Kardeşim Veysel'i kasık bölgesinden vurdu. Yakup amcamı da vurdular ama kimin vurduğunu görmedim. Bizde silah yoktu" dedi. İfadesi alınan diğer şüpheliler de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı
Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı
Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

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Son dakika haber | Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber | Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Zeytinburnu'nda aileler arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı Zeytinburnu'nda aileler arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'ndaki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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