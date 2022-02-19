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Son Dakika | Zihinsel engelli kadın ölü bulundu, yeğeni iki kız kardeş gözaltında - Son Dakika

Son Dakika | Zihinsel engelli kadın ölü bulundu, yeğeni iki kız kardeş gözaltında

19.02.2022 21:59
Son Dakika | Zihinsel engelli kadın ölü bulundu, yeğeni iki kız kardeş gözaltında

Son dakika haber: SAMSUN'un Alaçam ilçesinde zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evinde ölü bulundu.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evinde ölü bulundu. Başına darbe aldığı belirlenen kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşler gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Alaçam ilçesi Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hüsne Ersoy, yakınları tarafından evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kafasına darbe aldığı tespit edilen Hüsne Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekiplerince ölümü şüpheli bulunan kadının yeğenleri A.T. ve E.T. adlı kız kardeşler gözaltına alındı. Düşmeye bağlı kafasına darbe aldığı değerlendirilen zihinsel engelli Ersoy'un ölümü araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Zihinsel engelli kadın ölü bulundu, yeğeni iki kız kardeş gözaltında - Son Dakika


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