Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü

15.04.2022 16:45
Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Zimbabve'de kilise üyelerini taşıyan otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve'de kilise üyelerini taşıyan otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, paskalya toplantıları için Bikita bölgesindeki Mbungo tapınağına giden Zion Hristiyan Kilisesi (ZCC) üyesi 106 kişiyi taşıyan otobüsün yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandığı bildirildi.

Açıklamada, 35 kişinin öldüğü kazada, 13'ü ağır 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazada yaralananların bölgedeki Chipinge Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: '35 ölü, 75 yaralı Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: '35 ölü, 75 yaralı Kanada Müslümanlar Derneği İslamofobik vergi denetimine karşı dava açtı Kanada Müslümanlar Derneği İslamofobik vergi denetimine karşı dava açtı

Hristiyan, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement