Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: "35 ölü, 75 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: "35 ölü, 75 yaralı

15.04.2022 13:07
Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: "35 ölü, 75 yaralı

Son dakika haberler: Zimbabwe'de Paskalya nedeniyle Masvingo kentinde bulunan Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsünün kaza yapmasının ardından 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu yaralandı.

Zimbabwe'de Paskalya nedeniyle Masvingo kentinde bulunan Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsünün kaza yapmasının ardından 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu yaralandı.

Zimbabwe'de Masvingo kentine gitmekte olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından Chimanimani şehrinde kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 75 yolcu ise yaralandı.

Zimbabwe polisi tarafından kaza sonrası yapılan açıklamada, "Paskalya bayramı toplantıları nedeniyle Masvingo'daki Mbungo tapınağına giden yolcu otobüsü Chimanimani kentinde kaza yaptı. Kaza sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti ve 75 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsilerinin yapılması üzerine Chipinge hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor ve 13 yolcunun durumu ağır" denildi. - HARARE

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Zimbabwe, Paskalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: '35 ölü, 75 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Zimbabwe'de otobüs kazası: "35 ölü, 75 yaralı - Son Dakika
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