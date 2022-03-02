Son dakika haberi! Zincir market hırsızları kamerada - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE ve Maltepe'de bir zincir marketin 2 şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, 7 Şubat'ta Büyükçekmece'de, 27 Şubat'ta Maltepe'de bulunan zincir marketin 2 şubesinden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Büyükçekmece'deki hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Batuhan Y. (25) ve Maltepe'deki hırsızlığı gerçekleştiren kişinin de Uğur S. (48) olduğunu belirledi. Ekipler, Batuhan Y.'yi 25 Şubat'ta Büyükçekmece'de, şüpheli Uğur S.'yi ise 27 Şubat'ta Maltepe'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve Uğur S.'nin hırsızlık amaçlı ürünleri koyduğu çantasında yapılan aramada 1 adet kesici alet de bulundu.

Gözaltına alınan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Batuhan Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Uğur S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.