Vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek! Zincir marketlere yönelik yeni kural Resmi Gazete'de yayımlandı

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Ticaret Bakanlığı zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirdi. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİLGİLER SİSTEME AKTARILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.

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