Ticaret Bakanlığı zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirdi. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.
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Son Dakika › Güncel › Vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek! Zincir marketlere yönelik yeni kural Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika