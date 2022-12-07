Vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek! Zincir marketlere yönelik yeni kural Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek! Zincir marketlere yönelik yeni kural Resmi Gazete'de yayımlandı

07.12.2022 00:25

Zincir marketlere yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirdi. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİLGİLER SİSTEME AKTARILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek! Zincir marketlere yönelik yeni kural Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek! Zincir marketlere yönelik yeni kural Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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