Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi - Son Dakika
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Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi

07.05.2022 12:25
Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, trafik bir süre kilitlendi.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, trafik bir süre kilitlendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFN 582 plakalı otomobil, 52 EC 595 plakalı otomobil ve 55 AER 763 plakalı otomobil kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasına karışan araçlarda büyük hasar oluştu. Maddi hasarla atlatılan kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Araçların çekilmesi ile trafik normale döndü. - SAMSUN

Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi
Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi
Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi

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Zincirleme Trafik Kazası, Otomobil, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi - Son Dakika


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