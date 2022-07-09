Son Dakika | Zincirleme kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son Dakika | Zincirleme kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

09.07.2022 22:23
Son Dakika | Zincirleme kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Ali-Sevilay Kurt çifti son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Ali-Sevilay Kurt çifti son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Menteşe- Ula Karayolu Gülağzı Kavşak ışıklarına doğru seyir halinde olan 48 NS 272 plakalı aracın sürücüsü Ali Kurt, önünde bulunan iki araca çarptı. Kazada sürücü Ali Kurt ve eşi Sevilay Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden Kurt çifti, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Evin tek kızı olduğu öğrenilen Sevilay Kurt'un ailesinin talebi üzerine kızlarının naaşı Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verilirken, Ali Kurt'un naaşı ise Göktepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaderleri bir mezarları ayrı kalan çiftin ani ölümü ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, cenaze törenine Kurt çiftinin ailesinin yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Ali Kurt, Muğla, Ula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Zincirleme kazada hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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