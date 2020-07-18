Son dakika! Zincirleme kazada öldü, şehit kardeşinin yanına defnedildi

Son dakika güncel haberi... SAKARYA'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde, 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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