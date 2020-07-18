Son dakika! Zincirleme kazada öldü, şehit kardeşinin yanına defnedildi - Son Dakika

Son dakika! Zincirleme kazada öldü, şehit kardeşinin yanına defnedildi

Son dakika güncel haberi... SAKARYA'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde, 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde, 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.

TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde dün sabah meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Nefes Rüzgar Efe yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine getirilen Efe, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Nefes Rüzgar Efe, hain darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan kardeşi Barış Efe'nin yanında toprağa verildi.

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TEM Otoyolu, Karabük, Eflani, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Zincirleme kazada öldü, şehit kardeşinin yanına defnedildi - Son Dakika
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