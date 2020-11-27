Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

27.11.2020 14:55
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği'yle, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor'la, Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'yla ve Trabzonspor da Adana Demirspor'la eşleşti.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İşte tüm eşleşmeler;

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

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Son Dakika Spor Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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