Son dakika! ZONGULDAK Babası ve amcasının katilini öldüren 19 yaşındaki genç, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Babası ve amcasının katilini öldüren 19 yaşındaki genç, adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce babası ve amcasını öldüren ve cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan'ı (47) sahil yolunda gezerken görüp tabancayla ateş ederek öldüren Devrim Keleş (19), adliyeye sevk edildi.

Dün, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana gelen olayda Devrim Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i öldüren Ersin Aydoğan'ı sahil gezi yolunda gördü. Devrim Keleş, üzerinde taşıdığı tabancayla cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Ersin Aydoğan'a iki el ateş ederek öldürdü. Kaçan Devrim Keleş, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devrim Keleş, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Devrim Keleş, gazetecilerin 'Neden yaptınız' sorusunu yanıtsız bıraktı. Yakınlarının Devrim Keleş'i adliyeye girişi sırasında alkışlaması dikkat çekti.