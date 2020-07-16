Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çiftinin düğününde takılar, gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketlere takıldı.

Alaplı'da yaşayan Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çifti, ilçedeki bir düğün salonunda evlendi. Davetliler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra salona alındı. Takı töreninde ise sahneye gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketler getirildi. Davetliler, çiftin yanında bulunan maketlere takıları taktı.

Ömer Salih Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle bir uygulama yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendi gelin ve damat resimlerimizin olduğu karton maketler yaptırdık. Takı takmak isteyen misafirlerimiz maketlere takılarını taktılar. Misafirlerimiz çok olumlu karşıladılar dedi.

Takı töreni sonunda Ömer Salih Gül ve Funda Ersöz, maketleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.