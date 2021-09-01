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Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu - Son Dakika

Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu

01.09.2021 15:03
Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu, System.String[]

Son dakika haber: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 154 Polis, 18 Ekip, drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 154 Polis, 18 Ekip, drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Ekipler Karaelmas Mahallesinde 154 Polis, 18 Ekip, Drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu; 2 ikamette 1 adet Kurusıkı Tabanca ve 2 adet ruhsatsız Pompalı Tüfek ve 30 adet fişek ele geçirildi. Narkotik ve asayiş suçlarından aranan 11 şüpheli savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ZONGULDAK

Narkotik, Asayiş, Drone, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu - Son Dakika


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