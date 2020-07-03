Son dakika... Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu