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Son Dakika | Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede - Son Dakika

Son Dakika | Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

18.02.2022 09:23
Son Dakika | Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Bir son dakika haberine göre Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Şubat'ta 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bir zanlının ise Tekirdağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sebebiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, zanlılardan birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, 2'sinin de yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

Örgütün İl Emniyet Müdürlüğündeki kadın polisler ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıklarına ilişkin haklarında delil bulunan örgüt mensupları ile şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ ile Zonguldak'ın Alaplı, Ereğli ve Devrek ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanmıştı.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede - Son Dakika


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