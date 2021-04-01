Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı tespit edilen, "sorumlu imamlar" tarafından ardışık aranma yöntemiyle irtibat kurulan askeri personelin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin yanı sıra Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 muvazzaf, 2 emekli, bir ihraç askeri personel ile bir eski askeri öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.