Son dakika! Zonguldak'ta 143 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Zonguldak'ta 143 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 143 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 143 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışma sonucunda S.N.'nin izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Merkeze bağlı Köroğlu köyündeki ormanlık alanda yapılan aramada 143 kök kenevir bitkisi ile yakalanan şüpheli S.N. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. S.N.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Zonguldak'ta 143 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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