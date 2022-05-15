Son dakika: Zonguldak'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde söz merasiminde ikram edilen tavuk yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çamcılar köyü Merkez Mahallesi'nde 60 kişinin katılımıyla gerçekleşen söz merasiminde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
Halsizlik ve kusma şikayetiyle Alaplı Devlet Hastanesine başvuran 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
Kaynak: AA
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