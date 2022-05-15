Son dakika: Zonguldak'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Son dakika: Zonguldak'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

15.05.2022 19:21
Son dakika: Zonguldak'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde söz merasiminde ikram edilen tavuk yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde söz merasiminde ikram edilen tavuk yemeğinden zehirlendiği öne sürülen 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çamcılar köyü Merkez Mahallesi'nde 60 kişinin katılımıyla gerçekleşen söz merasiminde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Halsizlik ve kusma şikayetiyle Alaplı Devlet Hastanesine başvuran 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

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Zonguldak, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Zonguldak'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Zonguldak'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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