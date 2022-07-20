Son Dakika | Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi tüfekle 3 kişiye ateş ederek yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.A. isimli şahıs aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Eyüp D. (60) Ziya D. (50) ve İstanbul'da polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin D.'ye ateş açarak yaraladı. Silahlı saldırganın tüfeğinden çıkan üç kurşunun isabet ettiği Ziya D. ağır yaralanırken diğer 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri silahlı saldırganı gözaltına alırken yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK