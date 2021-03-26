Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi'nde Erdem Uz'dan (61) haber alamayan yakınları eve gitti.
Uz'u baygın halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık personelince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Uz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erdem Uz'un ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika