Son dakika... Zonguldak'ta düğüne katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, 2 hafta önce yapılan bir düğüne katılan 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, "Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken, bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı" dedi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymasını istedi. Normalleşme süreciyle, havaların ısınmasıyla ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vaka sayılarındaki rakamların iyiye gitmediğini ifade eden Altay, normalleşme döneminde kötü bir sınav verildiğini belirtti. Açıklamasınd, 2 hafta önce yapılan bir düğüne katılan konuklardan 11'inde koronavirüs tespit edildiğini açıklayan Altay, "İki hafta önceki bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalar peş peşe ortaya çıktı. Bugün itibariyle o düğünle bağlantılı olarak 11 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken, bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı" dedi.

BİR GÜNDE 5 VAKA

Dün itibariyle ilçede sadece bir günde 5 yeni pozitif vaka ortaya çıktığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef. Normalleşme sürecinde ortaya çıkan vakaların içinde market çalışanı da var, esnaf da var. O yüzden çok dikkatli olmak, kendimizi ve çevremizi riske atacak hareketlerden kaçınmak zorundayız. Eğer ilçemizde bu vaka sayıları artmaya devam ederse günlük hayattaki mevcut tedbirlerden çok daha fazlasına hep birlikte katlanmak zorunda kalabiliriz. Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz, ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim."