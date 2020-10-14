Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasmının tabancayla vurduğu köylü, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayıkçılar köyünde oturan Murat Cura, evinden çıktığı sırada husumetli olduğu iddia edilen Erdoğan K'nın tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.

Murat Cura, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.