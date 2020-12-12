Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi üzerine yüzüğü çıkarmaya çalışan Alihan Kaya, çabaları sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye Müdürlüğüne gelen Kaya'nın parmağına sıkışan yüzük yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından kesilerek çıkarıldı.
Kaya, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Zonguldak'ta itfaiyeden 'yüzük çıkarma' operasyonu - Son Dakika