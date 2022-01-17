Son dakika... Zonguldak'ta jandarma personeline "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri - Son Dakika

Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kozlu İlçe Müftülüğünce, evlilik öncesi eğitim, iletişim, kadının İslam dinindeki yeri ve şiddetin önlenmesinde dini referans konularında Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 17 erbaş/ere eğitim verildiği belirtildi.

Şiddetin toplumsal sorun olduğu vurgulanan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bütün kamu ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun, bütüncül yaklaşımla ve koordineli şekilde çalışması gerektiği ifade edildi.