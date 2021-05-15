Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor

15.05.2021 16:11
Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekipleri tam kapanma denetimleri kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli ve 14 aracı yakaladı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tam kapanma denetimleri kapsamında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli ve 14 aracı yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrolleri sürdürüldü.

14 Mayıs 2021 günü (309) personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında (5) sabit noktada, il içi (10) yol kontrol noktasında (7.209) şahıs, (7.930) araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan araması bulunan (24) şahıs ve (14) araç yakalandı.

Tam kapanma kapsamında (427) personelin katılımıyla (284) devriye ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı karargahından takviye kuvvet görevlendirilmesi kapsamında (7) Ekip, (14) personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen (43) şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tutuldu. - ZONGULDAK

Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor
Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor
Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor

Zonguldak, Jandarma, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Zonguldak'ta jandarmanın tam kapanma denetimleri sürüyor - Son Dakika


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