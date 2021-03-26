Zonguldak'ta kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar oldu; trafik aksadı - Son Dakika

Zonguldak'ta kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar oldu; trafik aksadı
26.03.2021 15:02
İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle araç kuyrukları oluştu.
ZONGULDAK- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle araç kuyrukları oluştu.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ise maddi hasarlı kazalar oldu. Kontrolden çıkarak kayan bir araç, ambulansa çarparak durabildi. Ambulansta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin vermedi.
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