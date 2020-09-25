Son Dakika: Zonguldak'ta koronavirüs danışma hattı kuruldu

Son dakika haberine göre ZONGULDAK Valiliği, koronavirüs hastalarına ve evlerinde izolasyonda bulunan kişilerin bilgilendirilmelerine yönelik 'koronavirüs danışma hattı' kurdu.

ZONGULDAK Valiliği, koronavirüs hastalarına ve evlerinde izolasyonda bulunan kişilerin bilgilendirilmelerine yönelik 'koronavirüs danışma hattı' kurdu. Valilikten yapılan açıklamada, evlerinde takip ve tedavileri süren Covid-19 pozitif hastalar için danışma hattı kurulduğu bildirildi. Filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların koronavirüs hastalığı konusunda bilgi almaları ve danışmaları için kurulan hattın haftanın 7 günü 08.30-22.30 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı.



Koronavirüs, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:03 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Zonguldak'ta koronavirüs danışma hattı kuruldu - Son Dakika

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