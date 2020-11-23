Son dakika! Zonguldak'ta Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında il dışından gelenlere yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması sürüyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerine girişlerde, polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, vatandaşların kimlik ile HES kodu kontrolünü yapıyor ve ateşini ölçüyor.

Ayrıca jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerince tüm pazar yerlerinde yapılan uygulamada, müşteri ve esnafın HES kodu sorgulamasının ardından buralara girişine izin veriliyor.

Kentte ekiplerce yürütülen denetimlerde ise 19-21 Kasım'da 7 bin 210 kişinin HES kodu sorgulaması gerçekleştirilirken, 824 kişiye HES kodu alınmasında yardımcı olundu.

Ayrıca il genelinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda da denetimlerini gerçekleştiriyor.